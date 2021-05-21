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В двух американских городах 28 мая был объявлен Днем Республики Азербайджана

В двух американских городах 28 мая был объявлен Днем Республики Азербайджана Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман подписала декларацию об объявлении 28 мая 2021 года Днем Республики Азербайджана.
Внешняя политика
21 мая 2021 г. 20:28
В двух американских городах 28 мая был объявлен Днем Республики Азербайджана

Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман подписала декларацию об объявлении 28 мая 2021 года Днем Республики Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, решение было принято по инициативе председателя Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфы Эминовой.

Подчеркнув активное участие азербайджанцев, живущих в Америке, в общественной жизни Флориды, мэр Вейсман отметила их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, обеспечение мира и благополучия. Мэр также затронула роль созданной 26 октября 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации. В декларации также затрагиваются создание Азербайджанской Демократической Республики, а также отношения между США и Азербайджанской Республикой.

Э.Вейсман, объявляя 28 мая Днем Республики Азербайджана, призвала жителей города Авентура присоединиться к этому празднику и вместе отпраздновать достижения азербайджанского народа.

Мэр американского города Майами-Дейд штата Флорида Даниэлла Кава также подписала декларацию об объявлении 28 мая 2021 года в Майами-Дейд Днем Республики Азербайджана.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın iki şəhərində Azərbaycan Milli Günü elan olunub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке May 28 proclaimed as Azerbaijan National Day in in two US cities

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