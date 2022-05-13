О нас
Аудио новости

В Душанбе завершилось заседание СМИД СНГ

В Душанбе завершилось заседание СМИД СНГ В СНГ появится базовая организация в области туризма
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 12:48
В Душанбе завершилось заседание СМИД СНГ

13 мая в Душанбе в очном формате состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ рассмотрели 11 вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.

Участники заседания СМИД одобрили Положение о Международном проекте «Молодежная столица СНГ». Документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

На встрече принято решение придать Международному университету «Шелковый путь» статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области туризма.

Совет министров иностранных дел также одобрил Перечень перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств-участников Содружества.

Следующее заседание СМИД пройдет 13 октября в Нур-Султане накануне заседания Совета глав государств СНГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi