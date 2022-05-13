В Душанбе завершилось заседание СМИД СНГ

В СНГ появится базовая организация в области туризма

13 мая в Душанбе в очном формате состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ рассмотрели 11 вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.

Участники заседания СМИД одобрили Положение о Международном проекте «Молодежная столица СНГ». Документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

На встрече принято решение придать Международному университету «Шелковый путь» статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области туризма.

Совет министров иностранных дел также одобрил Перечень перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств-участников Содружества.

Следующее заседание СМИД пройдет 13 октября в Нур-Султане накануне заседания Совета глав государств СНГ.