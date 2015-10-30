В Душанбе завершилось заседание Совета глав правительств СНГ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Душанбе cостоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в повестку дня был включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества.

Главы правительств утвердили планы мероприятий, посвященных 25-летию СНГ, мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года.

Главы правительств подписали Соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах – участниках СНГ, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На заседании принято решение о создании Международного учебного центра по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов стран СНГ в области производства, транспортировки, хранения и использования природного газа в качестве моторного топлива на базе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, а также базовой организации государств Содружества по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Был рассмотрен также ряд взаимодействия государств СНГ в правовой и бюджетно-финансовой сферах.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств намечено провести в третьей декаде мая 2016 года в Кыргызстане.

Азербайджан на заседании представил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов.