В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева

5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены таджикской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Эмомали Рахмону.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.