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В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева

В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева 5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 14:25
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева

5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены таджикской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Эмомали Рахмону.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin Düşənbədə rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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