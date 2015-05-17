​В Душанбе обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана с Азербайджаном

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди принял в пятницу посла Азербайджана Аббасали Гасанова.

Как передает Report со ссылкой на CA-News, об этом сообщает МИД республики.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой", - говорится в сообщении.

Обсуждены вопросы таджикско-азербайджанского сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) в 2015 году.