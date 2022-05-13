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В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ В столице Таджикистана, Душанбе, началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 10:17
В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В столице Таджикистана, Душанбе, началось заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

Как сообщает Report, в заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В повестку заседания вошли 9 вопросов:

1. Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

2. О проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

3. О международном проекте ''Молодежная столица СНГ''.

4. О реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества независимых государств на 2021 год.

5. О ходе выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников Содружества независимых государств в 2021 году.

6. О базовой организации государств – участников Содружества независимых государств в сфере нотариальной деятельности.

7. О базовой организации государств – участников Содружества независимых государств в области туризма.

8. О проекте Перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств – участников Содружества независимых государств.

9. О награждении грамотой Содружества независимых государств.

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