В Душанбе началось заседание Совета глав правительств СНГ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Душанбе началось заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в настоящий момент заседание проходит в узком составе, после чего к главам правительств присоединятся члены делегаций, и заседание продолжится в расширенном составе.

Премьеры стран СНГ обсудят вопросы укрепления и развития партнерства, а также задачи, обозначенные на прошедшем недавно в Казахстане заседании Совета глав государств — участников Содружества. На заседании предполагается рассмотреть 40 проектов документов.

Отметим, что Азербайджан на заседании представляет первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов.

В заседании Совета также принимает участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отметим, что до начала заседания его участников принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.