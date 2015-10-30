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    В Душанбе началось заседание Совета глав правительств СНГ

    Азербайджан на заседании представляет первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Душанбе началось заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в настоящий момент заседание проходит в узком составе, после чего к главам правительств присоединятся члены делегаций, и заседание продолжится в расширенном составе.

    Премьеры стран СНГ обсудят вопросы укрепления и развития партнерства, а также задачи, обозначенные на прошедшем недавно в Казахстане заседании Совета глав государств — участников Содружества. На заседании предполагается рассмотреть 40 проектов документов.

    Отметим, что Азербайджан на заседании представляет первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов. 

    В заседании Совета также принимает участие  премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Отметим, что до начала заседания его участников принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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