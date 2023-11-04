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В ДН может быть создана рабочая группа из загрязненных минами стран

В ДН может быть создана рабочая группа из загрязненных минами стран "В Движении неприсоединения может быть создана рабочая группа из стран, загрязненных минами".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 12:54
В ДН может быть создана рабочая группа из загрязненных минами стран

В Движении неприсоединения может быть создана рабочая группа из стран, загрязненных минами.

Кае сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов заявил 4 ноября в ходе общественных слушаний в парламенте на тему борьба с минной угрозой.

По его словам, минный террор Армении противоречит нормам международного права: "Официальный Ереван должен ответить за это, а соответствующие международные организации и учреждения также должны поддержать Баку. Потому что после 44-дневной Отечественной войны самой большой проблемой Азербайджана являются мины. Президент Ильхам Алиев также предложил добавить минную угрозу в число принципов, охватывающих цели ООН в области устойчивого развития".

Глава комитета отметил, что в настоящее время в Движении неприсоединения ведется интенсивная работа по созданию рабочей группы стран, пострадавших от мин: “Армения за время оккупации установила на территории Азербайджана более миллиона мин. От них гибнут наши мирные жители”.

С.Гурбанов подчеркнул, что Азербайджан хочет мира и безопасности на своих территориях. "К сожалению, Армения до сих пор не отвечает на призывы Азербайджана к миру", - добавил он.

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Версия на английском языке Working Group of mine-affected countries may be established in NAM
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatında mina təsirinə məruz qalmış ölkələrin İşçi Qrupu yaradıla bilər

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