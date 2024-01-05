В диппредставительствах Азербайджана в США продолжается работа по созданию избирательных участков

В целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах, в преддверии внеочередных президентских выборов ведется интенсивная работа по созданию избирательных участков в дипломатических представительствах.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах, в преддверии внеочередных президентских выборов ведется интенсивная работа по созданию избирательных участков в дипломатических представительствах.

Как передает американское бюро Report , аналогичная работа ведется и в США.

Азербайджанское посольство в Вашингтоне обратилось к достигшим 18-летнего возраста гражданам Азербайджана, которые на постоянной или временной основах проживают на территории США или находятся в долгосрочной командировке, и призвало их предоставить информацию о себе для добавления в список избирателей.

Предполагается, что соотечественники, проживающие в Нью-Йорке и близлежащих регионах, также проголосуют на избирательном участке, который будет создан при посольстве Азербайджана в Вашингтоне.

"Работа в указанном направлении продолжается. Действующее в Лос-Анджелесе консульство также проинформирует общественность о деятельности избирательного участка, который будет создан в ближайшие дни", - отметили в посольстве.

Отметим, что 7 февраля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.