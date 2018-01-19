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    В диппредставительствах Турции в Азербайджане будут приспущены флаги

    Флаги будут приспущены и на захоронении турецких шехидов в Баку

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В связи с 28-й годовщиной трагедии 20 января будут приспущены флаги на зданиях посольства Турции в Баку, генконсульств в Гяндже и Нахчыване.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Турции в Азербайджане.

    Сообщается, что турецкие флаги будут приспущены и на захоронении турецких шехидов в Баку

    "20 января 1990 года, которое стало одним из поворотных моментов в борьбе за независимость и свободу Азербайджана, никогда не будет забыто. Радость Азербайджана – наша радость, грусть – наша грусть. Мы поминаем память шехидов, отдавших жизни 28 лет назад, в этот тяжелый день разделяем печаль Азербайджана", - подчеркивается в заявлении посольства.

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