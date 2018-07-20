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    В дипмиссию Эстонии в Азербайджане назначат нового главу

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Новоназначенный временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Вахур Соосаар назначен на другую должность.

    Как сообщает  Report со ссылкой на дипломатические источники, он назначен на должность в министерстве обороны Эстонии, в связи с чем на должность главы дипмиссии этой страны в Азербайджане будет назначен другой человек.

    Напомним, нынешний временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик покинет страну 1 августа и продолжит карьеру в МИДе в отделе по работе с Китаем.

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