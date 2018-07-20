В дипмиссию Эстонии в Азербайджане назначат нового главу

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Новоназначенный временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Вахур Соосаар назначен на другую должность.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, он назначен на должность в министерстве обороны Эстонии, в связи с чем на должность главы дипмиссии этой страны в Азербайджане будет назначен другой человек.

Напомним, нынешний временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик покинет страну 1 августа и продолжит карьеру в МИДе в отделе по работе с Китаем.