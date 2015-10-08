В Дербенте состоялось открытие реконструированной при поддержке Фонда Гейдара Алиева средней школы

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 7 октября в Дербенте состоялось открытие средней общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Шамсулы Алиева после реконструкции, проведенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Как сообщает Report, директор школы Гюльназ Самедова, выступая перед собравшимися, рассказала о проделанной работе и от имени всего педагогического коллектива школы, учащихся и их родителей выразила благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и главе российского представительства фонда Лейле Алиевой за "второе рождение школы" в честь 2000-летнего юбилея города. По случаю этого памятного события на главной стене здания школы открыта мемориальная доска.

В церемонии открытия принял участие министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Министр в своем выступлении присоединился к словам благодарности и отметил: "Очень важно иметь таких соседей, как дружественная Азербайджанская Республика".

К церемонии открытия ученики школы подготовили интересное представление с песнями и танцами. Потом гостей пригласили осмотреть территорию школы и ознакомили с новой материально-технической базой этого учебного заведения.

Школа №4, построенная в 1926 году, сначала называлась "Фабрично-заводской семилеткой". Сегодня эта школа носит имя Героя Советского Союза Шамсулы Алиева, который являлся ее выпускником. В следующем году учебное заведение отметит 90-летие со дня основания. После ремонта здесь в две учебные смены будут обучаться свыше 700 учеников.