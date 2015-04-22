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    В Баку в день выборов президента Польши будет открыт избирательный участок

    Желающие проголосовать граждане Польши должны пройти регистрацию в посольстве

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Польши смогут принять участие на выборах президента 10 мая.

    Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, избирательный участок будет открыт с 7 часов утра до 9 часов вечера в посольстве (улица Кичик Гала, 2).

    В посольстве также отметили, что проживающие в Азербайджане граждане Польши, желающие принять участие в выборах, должны пройти регистрацию в посольстве.

    Отметим, что за президентское кресло поборются 11 кандидатов, включая действующего президента страны Бронислава Коморовского.

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