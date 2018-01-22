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    В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом компании LUKoil

    Было подчеркнуто успешное развитие связей между LUKoil и SOCAR, состоялся обмен мнениями по направлениям дальнейшего сотрудничества

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании LUKoil Вагитом Алекперовым.

    Как передает Report, на встрече обсуждалась успешная деятельность компании LUKoil в Азербайджане. Было отмечено, что эта компания уже более 20 лет вкладывает инвестиции в нашу страну. 

    Было подчеркнуто успешное развитие связей между LUKoil и SOCAR, состоялся обмен мнениями по направлениям дальнейшего сотрудничества.

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