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В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Хорватии

В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Хорватии 19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 20:37
В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Хорватии

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Хорватии посетить с визитом Азербайджан.

Приглашение было с благодарностью принято.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области разминирования. Было отмечено, что Хорватия, как страна, также пострадавшая от мин, имеет опыт в области разминирования.

Глава государства сказал, что в период тридцатилетней оккупации Армения заложила большое количество мин на территории Азербайджана, и с 10 ноября 2020 года – со дня окончания военных действий по настоящее время около 300 граждан Азербайджана погибли или пострадали в результате минных происшествий. Было отмечено, что в настоящее время по линии Агентства Азербайджанской Республики по разминированию проводятся широкомасштабные операции по разминированию. Подчеркивалось, что в этом направлении осуществляется сотрудничество с Хорватией, в том числе в связи с этим у хорватских компаний закупается различное оборудование. Была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества в области разминирования.

В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетическом секторе. Было подчеркнуто стратегическое партнерство Азербайджана с Европейским Союзом в энергетической сфере. Отмечалось, что в настоящее время наша страна продолжает деятельность в области поставки дополнительных объемов газа на энергетический рынок Европы.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Davosda Xorvatiyanın Baş naziri ilə görüşüb

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