В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом ЕБРР

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное сотрудничество между нашей страной и Европейским банком реконструкции и развития, подчеркнуто, что банк участвует в важных проектах в Азербайджане.

Особо был отмечен вклад Европейского банка реконструкции и развития в реализацию Южного газового коридора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным приоритетам, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии.

12:39

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.