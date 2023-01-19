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В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом ЕБРР

В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом ЕБРР 19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 13:35
В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом ЕБРР

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное сотрудничество между нашей страной и Европейским банком реконструкции и развития, подчеркнуто, что банк участвует в важных проектах в Азербайджане.

Особо был отмечен вклад Европейского банка реконструкции и развития в реализацию Южного газового коридора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным приоритетам, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии.

12:39

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Davosda AYİB-in birinci vitse-prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev meets with First Vice President of European Bank for Reconstruction and Development in Davos

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