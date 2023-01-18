В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным директором Signify

18 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом.

18 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом.

Как сообщает Report, Эрик Рондолат проинформировал главу государства о ходе реализации и перспективах проектов, осуществляемых в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях – в городах Шуша и Агдам.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность компании Signify в Азербайджане, особо отметил, что системы освещения более 11 городов, включая Баку, Сумгайыт, Гянджа, реализованы посредством умных проектов, умных решений, и это является одним из серьезных шагов Азербайджана, направленных на поддержку политики зеленой энергии в последние годы. Было подчеркнуто, что в результате внедрения этих новых технологий будет достигнута значительная экономия потребления электроэнергии.

Генеральный исполнительный директор компании Signify сообщил, что с расположением серверов в Азербайджане все эти города будут управляться из единого центра посредством интеллектуальной системы. Это создаст Азербайджану дополнительную возможность экономии энергии.

Эрик Рондолат также проинформировал Президента Ильхама Алиева о фасадном освещении, которое будет реализовано в городе Баку, освещении телебашни в Шуше, проектах, которые будут осуществлены в аграрном секторе. Было сообщено, что реализация проектов в аграрной сфере уже началась. Это приведет к увеличению производительности в теплицах более чем в два раза. Будет достигнута значительная экономия энергопотребления, что имеет особое значение с точки зрения поддержки бизнеса.

В заключение глава государства отметил важность указанных проектов и подчеркнул целесообразность продолжения сотрудничества между компанией Signify и соответствующими структурами Азербайджана.