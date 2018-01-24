В Давосе прошла встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Report, на встрече с удовлетворением был отмечен визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан, подчеркивалось, что результаты визита придали новый импульс развитию азербайджано-израильских связей.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних связей, состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.