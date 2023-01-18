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В Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана

В Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана 18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 19:21
В Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана

18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что компания ВР долгое время осуществляет деятельность в Азербайджане. Были обсуждены вопросы перехода энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличения объемов газа, более активного участия компании ВР в проектах возобновляемой энергии, расширения реализуемых проектов.

Бернард Луни выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за долгосрочное стратегическое сотрудничество.

Генеральный исполнительный директор группы ВР передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи с достигнутыми в Азербайджане большими успехами и процессами стремительного развития. Подчеркнув значение успехов, достигнутых Азербайджаном, несмотря на большие финансовые трудности в мире, Бернард Луни также отметил широкомасштабную работу по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях.

Бернард Луни выразил уверенность в том, что достигнутые в Азербайджане успехи являются началом процессов большого развития.

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Версия на английском языке ФотоExpansion of Azerbaijan's energy projects discussed in Davos
Версия на азербайджанском языке ФотоDavosda Azərbaycanın enerji layihələrinin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib

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