В Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана

18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни.

18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что компания ВР долгое время осуществляет деятельность в Азербайджане. Были обсуждены вопросы перехода энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличения объемов газа, более активного участия компании ВР в проектах возобновляемой энергии, расширения реализуемых проектов.

Бернард Луни выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за долгосрочное стратегическое сотрудничество.

Генеральный исполнительный директор группы ВР передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи с достигнутыми в Азербайджане большими успехами и процессами стремительного развития. Подчеркнув значение успехов, достигнутых Азербайджаном, несмотря на большие финансовые трудности в мире, Бернард Луни также отметил широкомасштабную работу по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях.

Бернард Луни выразил уверенность в том, что достигнутые в Азербайджане успехи являются началом процессов большого развития.