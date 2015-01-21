В Давосе начинает работу Всемирный экономический форум

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Давосе начинает работу ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Как сообщает Report, сегодня в первый день форума, согласно программе, состоятся дебаты на тему "Лидерство в кризисе", "Глобальные риски 2015", будущего Украины, председательства Турции в G20, глобальной финансовой стабильности и др.

Как сообщалось ранее, в форуме примут участие более 40 глав государств и правительств, а также порядка 2,5 тыс. бизнес-лидеров из 140 стран. Свое участие на форуме подтвердили президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Турции Ахмет Давудоглу, Госсекретарь США Джон Керри, премьер-министр Китая Ли Кэцян и др.

Основной темой предстоящего форума станет "Новый глобальный контекст", вопросы роста и стабильности, кризисы и сотрудничество для их преодоления, общество и безопасность, инновации и промышленность.

Ведущие бизнес-руководители, политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, основные геополитические вызовы. В программу форума включены дебаты, посвященные основным событиям этого года, вопросы глобальной энергетической повестки, глобальной безопасности. Будут проведены обзорные сессии по США, России, глобальной экономической ситуации.

Отметим, что в ходе форума 22 января в Давосе также состоится презентация I Европейских игр "Баку-2015".

Форум завершит работу 24 января.