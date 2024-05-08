О нас

В Дахау открыли мемориальную доску в память об азербайджанцах-узниках концлагеря

В Дахау открыли мемориальную доску в память об азербайджанцах-узниках концлагеря
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 10:42
В Дахау открыли мемориальную доску в память об азербайджанцах-узниках концлагеря

В мемориальном комплексе "Концентрационный лагерь Дахау" в Германии открыли памятную доску азербайджанцам-узникам концлагеря, удерживаемым здесь во время Второй мировой войны.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Подготовленная по инициативе посольства памятная доска на азербайджанском и немецком языках размещена в мемориальном зале комплекса.

Лагерь в Дахау, созданный в 1933 году, стал первым концентрационным лагерем в нацистской Германии. В первые годы нацистский режим удерживал в нем своих политических противников, но после начала Второй мировой войны 25 тысяч советских солдат и гражданских лиц были доставлены в этот лагерь, где их подвергали пыткам, а многие были убиты.

После изучения материалов в Дахау посольство Азербайджана в Германии установило имена удерживавшихся в нем солдат азербайджанского происхождения.

На открытии памятной доски участвовали посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, руководитель аппарата мемориального комплекса "Дахау" Альберт Нолл, председатель Германо-азербайджанского форума Ганс-Эберхард Шлайер и мюнхенский раввин Авигдор Бергауз.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоPlaque unveiled in Dachau in memory of Azerbaijani prisoners of WWII concentration camp
Версия на азербайджанском языке ФотоDaxau düşərgəsində azərbaycanlı əsirlərə həsr olunan xatirə lövhəsi açılıb 

Другие новости из категории

Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
8 мая 2024 г. 10:01
Али Асадов встретился с председателем комитета по внешним связям парламента Турции
Али Асадов встретился с председателем комитета по внешним связям парламента Турции
8 мая 2024 г. 09:24
В Японии почтили память легендарного разведчика из Баку Рихарда Зорге
В Японии почтили память легендарного разведчика из Баку Рихарда Зорге
8 мая 2024 г. 07:20
Премьер-министр Словакии резко раскритиковал Евросоюз
Премьер-министр Словакии резко раскритиковал Евросоюз
8 мая 2024 г. 04:12
Посол Азербайджана призвал западных журналистов отказаться от негативных нарративов против страны
Посол Азербайджана призвал западных журналистов отказаться от негативных нарративов против страны
7 мая 2024 г. 23:42
В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном
7 мая 2024 г. 20:49
В Баку состоялось VII заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
ФотоВ Баку состоялось VII заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
7 мая 2024 г. 19:57
Премьер-министр Али Асадов посетил Аныткабир в Анкаре
ФотоПремьер-министр Али Асадов посетил Аныткабир в Анкаре
7 мая 2024 г. 18:11
Президент Азербайджана и премьер-министр Словакии выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Азербайджана и премьер-министр Словакии выступили с заявлениями для прессы
7 мая 2024 г. 18:04
Завершился визит премьер-министра Словакии в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Словакии в Азербайджан
7 мая 2024 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi