В Дахау открыли мемориальную доску в память об азербайджанцах-узниках концлагеря

В мемориальном комплексе "Концентрационный лагерь Дахау" в Германии открыли памятную доску азербайджанцам-узникам концлагеря, удерживаемым здесь во время Второй мировой войны.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Подготовленная по инициативе посольства памятная доска на азербайджанском и немецком языках размещена в мемориальном зале комплекса.

Лагерь в Дахау, созданный в 1933 году, стал первым концентрационным лагерем в нацистской Германии. В первые годы нацистский режим удерживал в нем своих политических противников, но после начала Второй мировой войны 25 тысяч советских солдат и гражданских лиц были доставлены в этот лагерь, где их подвергали пыткам, а многие были убиты.

После изучения материалов в Дахау посольство Азербайджана в Германии установило имена удерживавшихся в нем солдат азербайджанского происхождения.

На открытии памятной доски участвовали посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, руководитель аппарата мемориального комплекса "Дахау" Альберт Нолл, председатель Германо-азербайджанского форума Ганс-Эберхард Шлайер и мюнхенский раввин Авигдор Бергауз.