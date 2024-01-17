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В ЦИК состоялась встреча с делегацией наблюдательной миссии СНГ

В ЦИК состоялась встреча с делегацией наблюдательной миссии СНГ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря Содружества Независимых государств (СНГ) Леонидом Анфимовым, находящейся с визитом в нашей стране для наблю
Внешняя политика
17 января 2024 г. 20:10
В ЦИК состоялась встреча с делегацией наблюдательной миссии СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря Содружества Независимых государств (СНГ) Леонидом Анфимовым, находящейся с визитом в нашей стране для наблюдения за внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение встречей.

Подчеркнув важную роль института наблюдателей в обеспечении гласности и прозрачности выборов, председатель высоко оценил большой интерес международных наблюдателей к проведенным в Азербайджане выборам.

Выразив благодарность за теплый прием, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов попросил предоставить информацию о реализованных проектах и проделанной работе в связи с президентскими выборами.

В рамках встречи также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и состоялся обмен мнениями.

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Версия на азербайджанском языке MSK-da MDB Müşahidə Missiyasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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