О нас

В Чолпон-Ате состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум

В Чолпон-Ате состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум 26 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 15:16
В Чолпон-Ате состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум

26 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В бизнес-форуме приняла участие делегация Азербайджанской Республики, состоящая из руководителей соответствующих государственных структур и представителей бизнеса, во главе с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым.

Выступив на бизнес-форуме, А.Ахмедов отметил, что поставленные задачи и ориентиры, обозначенные президентами двух стран в ходе последних взаимных визитов, служат чётким сигналом для предпринимателей Азербайджана и Кыргызстана.

Рассказав об экономических показателях Азербайджана, заместитель премьер-министра подчеркнул, что в 2022 году экономика страны выросла на 4,6 процента, достигнув рекордной отметки - почти 80 млрд. долларов.

Участники бизнес-форума были подробно проинформированы о мерах, предпринимаемых государством в целях улучшения инвестиционного климата в Азербайджане, а также о работе свободной экономической зоны "Алят".

Кыргызский бизнес был приглашен более внимательно ознакомиться с благоприятными условиями для работы на азербайджанском рынке.

В свою очередь выражена готовность азербайджанских компаний, представленных на бизнес-форуме, обсуждать конкретные предложения по развитию сотрудничества.

В рамках бизнес-форума состоялись презентации об инвестиционных возможностях Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики, а также ряд встреч между предпринимателями и инвесторами двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cholpon-Ata hosts Azerbaijan-Kyrgyzstan business forum
Версия на азербайджанском языке Çolpon-Ata şəhərində Azərbaycan-qırğız biznes forumu keçirilib

Другие новости из категории

Планируется заложить фундамент Центра госуслуг на базе концепции ASAN в Уганде в 2024 году
Планируется заложить фундамент Центра госуслуг на базе концепции ASAN в Уганде в 2024 году
26 июля 2023 г. 14:30
Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе
Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе
26 июля 2023 г. 13:18
Карасин: Переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении стоит воспринимать позитивно
Карасин: Переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении стоит воспринимать позитивно
26 июля 2023 г. 12:18
Репортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале
ФотоРепортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале
26 июля 2023 г. 04:58
Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев
Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев
25 июля 2023 г. 22:55
Байрамов: Попытки воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, должны быть пресечены
Байрамов: Попытки воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, должны быть пресечены
25 июля 2023 г. 22:45
Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году
Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году
25 июля 2023 г. 22:37
Джейхун Байрамов: Заявления о гуманитарной ситуации в регионе является политической манипуляцией
Джейхун Байрамов: Заявления о гуманитарной ситуации в регионе является политической манипуляцией
25 июля 2023 г. 22:21
В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении 
В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении 
25 июля 2023 г. 21:58
Объявлена повестка заседания Совместной межправкомиссии Азербайджана и Египта
Объявлена повестка заседания Совместной межправкомиссии Азербайджана и Египта
25 июля 2023 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi