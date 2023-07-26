В Чолпон-Ате состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум

26 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум.

26 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялся азербайджано-кыргызский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В бизнес-форуме приняла участие делегация Азербайджанской Республики, состоящая из руководителей соответствующих государственных структур и представителей бизнеса, во главе с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым.

Выступив на бизнес-форуме, А.Ахмедов отметил, что поставленные задачи и ориентиры, обозначенные президентами двух стран в ходе последних взаимных визитов, служат чётким сигналом для предпринимателей Азербайджана и Кыргызстана.

Рассказав об экономических показателях Азербайджана, заместитель премьер-министра подчеркнул, что в 2022 году экономика страны выросла на 4,6 процента, достигнув рекордной отметки - почти 80 млрд. долларов.

Участники бизнес-форума были подробно проинформированы о мерах, предпринимаемых государством в целях улучшения инвестиционного климата в Азербайджане, а также о работе свободной экономической зоны "Алят".

Кыргызский бизнес был приглашен более внимательно ознакомиться с благоприятными условиями для работы на азербайджанском рынке.

В свою очередь выражена готовность азербайджанских компаний, представленных на бизнес-форуме, обсуждать конкретные предложения по развитию сотрудничества.

В рамках бизнес-форума состоялись презентации об инвестиционных возможностях Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики, а также ряд встреч между предпринимателями и инвесторами двух стран.