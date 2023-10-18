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В Чикаго подняли флаг Азербайджана

В Чикаго подняли флаг Азербайджана В центре американского города Чикаго (штат Иллинойс) по случаю 18 Октября – Дня восстановления независимости поднят флаг Азербайджана.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 23:20
В Чикаго подняли флаг Азербайджана

В центре американского города Чикаго (штат Иллинойс) по случаю 18 Октября – Дня восстановления независимости поднят флаг Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, церемония поднятия азербайджанского триколора состоялась по инициативе Азербайджанского центра Среднезападных Штатов Америки (ACMA).

В мероприятии приняли участие генконсул Турции в Чикаго Энгин Туресин, наши соотечественники, проживающие в Чикаго, а также представители местной общественности.

Президент ACMA Фарид Мамедов отметил, что ставшая уже традицией инициатива осуществляется на ежегодной основе в памятные для Азербайджана даты.

Отметим, что Государственный флаг Азербайджана в течение дня будет развеваться перед мэрией Чикаго на "Дейли Центр".

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Çikaqo şəhərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

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