В Чикаго подняли флаг Азербайджана

В центре американского города Чикаго (штат Иллинойс) по случаю 18 Октября – Дня восстановления независимости поднят флаг Азербайджана.
Как сообщает американское бюро
В мероприятии приняли участие генконсул Турции в Чикаго Энгин Туресин, наши соотечественники, проживающие в Чикаго, а также представители местной общественности.
Президент ACMA Фарид Мамедов отметил, что ставшая уже традицией инициатива осуществляется на ежегодной основе в памятные для Азербайджана даты.
Отметим, что Государственный флаг Азербайджана в течение дня будет развеваться перед мэрией Чикаго на "Дейли Центр".