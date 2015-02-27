В "черном списке" МИД Азербайджана находятся 435 человек

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ С 20 февраля "черный список" незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана был обновлен. В данный момент он включает в себя 435 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с момента составления списка из него были исключены более 10 человек, направивших азербайджанской стороне официальные разъяснения о причинах незаконного посещения территорий Азербайджана. "Эти обращения рассматриваются в индивидуальном порядке", - отметил Гаджиев.

Он напомнил, что посещение оккупированных территорий Азербайджана без соответствующего разрешения азербайджанской стороны является незаконным. Лицам, включенным в список, запрещен въезд в Азербайджан.

С полным списком можно ознакомиться на сайте МИД Азербайджана - http://mfa.gov.az/files/file/Arzuolunmaz_sexsler.pdf