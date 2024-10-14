В Чехии прошла фотовыставка, посвященная азербайджанцам, ставших жертвами мин

16:20

В столице Чехии Праге прошла двухдневная фотовыставка, посвященная минным жертвам в Азербайджане.

Как сообщает Report, выставка была проведена общественным объединением Gilavar Foto Klubu при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и действующей в Чехии организации Land of Fire.

Основной целью проекта является поддержка предотвращения роста числа минных жертв, посредством фотографий рассказать миру о азербайджанцах, пострадавших от мин, заложенных армянами.

Руководитель проекта Рашад Мехтиев сообщил, что в ходе выставки тысячи людей получили подробную информацию о минном терроризме, с которым Азербайджан сталкивается и по сей день.

Представленные фотографии сделаны фотографом Фамилем Махмудбейли и привезены из Азербайджана. На каждой из фотографий указана информация о жертве мин, заложенных армянами.

Фотовыставка являлсь частью фотопроекта "КульМИНАция опасности".

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Чехии.