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В Чехии прошла фотовыставка, посвященная азербайджанцам, ставших жертвами мин

В Чехии прошла фотовыставка, посвященная азербайджанцам, ставших жертвами мин 16:20
Внешняя политика
14 октября 2024 г. 17:12
В Чехии прошла фотовыставка, посвященная азербайджанцам, ставших жертвами мин

В столице Чехии Праге прошла двухдневная фотовыставка, посвященная минным жертвам в Азербайджане.

Как сообщает Report, выставка была проведена общественным объединением Gilavar Foto Klubu при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и действующей в Чехии организации Land of Fire.

Основной целью проекта является поддержка предотвращения роста числа минных жертв, посредством фотографий рассказать миру о азербайджанцах, пострадавших от мин, заложенных армянами.

Руководитель проекта Рашад Мехтиев сообщил, что в ходе выставки тысячи людей получили подробную информацию о минном терроризме, с которым Азербайджан сталкивается и по сей день.

Представленные фотографии сделаны фотографом Фамилем Махмудбейли и привезены из Азербайджана. На каждой из фотографий указана информация о жертве мин, заложенных армянами.

Фотовыставка являлсь частью фотопроекта "КульМИНАция опасности".

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Чехии.

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Версия на английском языке ФотоSnapshots of Sorrow: Azerbaijan's mine victims remembered in Prague
Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiyada Azərbaycanın mina qurbanlarına həsr olunan fotosərgilər keçirilib

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