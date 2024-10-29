В Центре Гейдара Алиева организован официальный прием по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики

По случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики в Центре Гейдара Алиева организован официальный прием.
Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе посольства Турции в Азербайджане.
На приеме, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, в качестве гостей принимают участие члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, общественно-политические деятели, депутаты Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой, представители СМИ.
Фото: Эхтирам Джабиев