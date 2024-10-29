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В Центре Гейдара Алиева организован официальный прием по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики

В Центре Гейдара Алиева организован официальный прием по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики По случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики в Центре Гейдара Алиева организован официальный прием.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 19:35
В Центре Гейдара Алиева организован официальный прием по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики

По случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики в Центре Гейдара Алиева организован официальный прием.

Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе посольства Турции в Азербайджане.

На приеме, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, в качестве гостей принимают участие члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, общественно-политические деятели, депутаты Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой, представители СМИ.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə Heydər Əliyev Mərkəzində rəsmi qəbul təşkil edilib

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