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В центральном аппарате ПЕА состоялась встреча с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

В центральном аппарате ПЕА состоялась встреча с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 9 августа в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча с делегацией миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, возглавляемой Дитмиром Бушати. В состав делегации также вошли заместитель руководителя миссии Элизавет Караджианид
Внешняя политика
9 августа 2024 г. 20:52
В центральном аппарате ПЕА состоялась встреча с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

9 августа в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча с делегацией миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, возглавляемой Дитмиром Бушати. В состав делегации также вошли заместитель руководителя миссии Элизавет Караджианиду и политический аналитик Ноэми Арчидиаконо.

Об этом Report сообщили в партии.

На встрече Д, Бушати отметил, что это 14-я миссия БДИПЧ ОБСЕ, наблюдающая за выборами в Азербайджане, и рассказал о встречах с представителями государственных структур, партий и кандидатов для изучения подготовки к выборам.

Заместитель председателя партии, руководитель центрального аппарата Таир Будагов рассказал об опыте Азербайджана в проведении выборов и подчеркнул, что на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис 1 сентября 2024 года созданы равные условия для всех кандидатов. Он выразил уверенность, что выборы пройдут свободно и прозрачно, отметив, что партия "Ени Азербайджан" соблюдает все законные процедуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP Mərkəzi Aparatında ATƏT DTİHB Seçki Müşahidə Missiyasının üzvləri ilə görüş keçirilib

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