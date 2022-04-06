В ЦАМО состоялась презентация книги бывшего премьер-министра, дипломата Гасана Гасанова

В Центре анализа международных отношений( ЦАМО) cостоялась презентация книги "Дипломатия под грохот орудий: первая дипломатическая миссия Азербайджанской Республики" бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Азербайджана, государственного деятел

В Центре анализа международных отношений( ЦАМО) cостоялась презентация книги "Дипломатия под грохот орудий: первая дипломатическая миссия Азербайджанской Республики" бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Азербайджана, государственного деятеля, дипломата Гасана Гасанова.

Как передает Report, в книге, изданной при поддержке ООН, рассматривается процесс принятия резолюций Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту в 1992-1993 годах. Гасан Гасанов, как первый глава миссии Азербайджана при ООН, рассказал о формировании, деятельности и задачах миссии на фоне армяно-азербайджанского конфликта.

По словам автора, он писал книгу на протяжении многих лет, "когда еще был министром, далее когда был депутатом стал посвящать этому еще больше времени".

Изданная на русском языке книга рекомендована Университетом АДА в качестве дополнительного учебника для студентов, изучающих международные отношения.