В Бурятии появится памятник Гейдару Алиеву

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Бурятии появится памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на Baikal-daily, этот вопрос обсуждался на встрече члена Совета Федерации от Бурятии Арнольда Тулохонова с ветеранами Байкало-Амурской магистрали, представителями азербайджанского землячества.

На встрече было отмечено, что Г.Алиев курировал вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали и сам посещал различные объекты этой стройки.

По итогам обсуждения было принято решение о подготовке эскиза памятника и его согласования со всеми государственными и муниципальными структурами, семьей Гейдара Алиева, проекта письма в МИД России для приглашения официальной делегации Азербайджана для участия в открытии памятника.