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    В Бурятии появится памятник Гейдару Алиеву

    Будет подготовлен эскиз памятника

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Бурятии появится памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на Baikal-daily, этот вопрос обсуждался на встрече члена Совета Федерации от Бурятии Арнольда Тулохонова с ветеранами Байкало-Амурской магистрали, представителями азербайджанского землячества.

    На встрече было отмечено, что Г.Алиев курировал вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали и сам посещал различные объекты этой стройки.

    По итогам обсуждения было принято решение о подготовке эскиза памятника и его согласования со всеми государственными и муниципальными структурами, семьей Гейдара Алиева, проекта письма в МИД России для приглашения официальной делегации Азербайджана для участия в открытии памятника. 

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