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В Бухаресте прошла презентация выпуска известного журнала, посвященного Азербайджану

В Бухаресте прошла презентация выпуска известного журнала, посвященного Азербайджану В Бухаресте прошла презентация октябрьского номера журнала "Городская антропология", посвященного Кавказскому региону (Азербайджан и Грузия).
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 16:43
В Бухаресте прошла презентация выпуска известного журнала, посвященного Азербайджану

В Бухаресте прошла презентация октябрьского номера журнала "Городская антропология", посвященного Кавказскому региону (Азербайджан и Грузия).

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Румынии.

Мероприятие прошло в зале Комитета образования Дворца парламента Бухареста при организации Бухарестского университета, Городского музея Бухареста и посольства Азербайджана.

Опубликованные в журнале научные статьи об азербайджанской культуре, традициях, культурном наследии в целом подготовлены преподавателями и профессорами Азербайджанского университета языков, Бакинского инженерного университета.

Также в журнал включены фотографии города Баку и различных регионов Азербайджана, сделанные профессором языкового факультета Бухарестского университета Каталин Константин.

На мероприятии выступили профессор Каталин Константин, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, заведующая кафедрой регионоведения Азербайджанского университета языков Севдагюль Алиева, представители посольства Грузии в Румынии и грузинской общины в этой стране.

В завершение гости ознакомились с выставкой, посвященной развитию Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоPresentation of famous magazine issue dedicated to Azerbaijan held in Bucharest
Версия на азербайджанском языке ФотоBuxarestdə Azərbaycana həsr olunmuş “Şəhər antropologiyası” jurnalının təqdimatı keçirilib

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