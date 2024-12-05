В Бухаресте прошла презентация выпуска известного журнала, посвященного Азербайджану

В Бухаресте прошла презентация октябрьского номера журнала "Городская антропология", посвященного Кавказскому региону (Азербайджан и Грузия).

В Бухаресте прошла презентация октябрьского номера журнала "Городская антропология", посвященного Кавказскому региону (Азербайджан и Грузия).

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Румынии.

Мероприятие прошло в зале Комитета образования Дворца парламента Бухареста при организации Бухарестского университета, Городского музея Бухареста и посольства Азербайджана.

Опубликованные в журнале научные статьи об азербайджанской культуре, традициях, культурном наследии в целом подготовлены преподавателями и профессорами Азербайджанского университета языков, Бакинского инженерного университета.

Также в журнал включены фотографии города Баку и различных регионов Азербайджана, сделанные профессором языкового факультета Бухарестского университета Каталин Константин.

На мероприятии выступили профессор Каталин Константин, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, заведующая кафедрой регионоведения Азербайджанского университета языков Севдагюль Алиева, представители посольства Грузии в Румынии и грузинской общины в этой стране.

В завершение гости ознакомились с выставкой, посвященной развитию Азербайджана.