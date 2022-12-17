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В Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с подписанием cоглашения в области зеленой энергии

В Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с подписанием cоглашения в области зеленой энергии 17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 12:47
В Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с подписанием cоглашения в области зеленой энергии

17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании.

Президент Румынии Клаус Йоханнис встретил Президента Ильхама Алиева, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Затем было сделано совместное фото.

Открывая пленарное заседание, Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал гостей и выступил с речью.

Глава нашего государства выступил на заседании.

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Версия на английском языке Bucharest holding plenary meeting on signing of Agreement on strategic partnership on green energy 
Версия на азербайджанском языке Buxarestdə yaşıl enerji ilə bağlı strateji tərəfdaşlıq haqqında Sazişin imzalanmasına dair plenar iclas keçirilir

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