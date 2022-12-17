В Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с подписанием cоглашения в области зеленой энергии

В Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с подписанием cоглашения в области зеленой энергии

17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

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17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании. Президент Румынии Клаус Йоханнис встретил Президента Ильхама Алиева, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Затем было сделано совместное фото. Открывая пленарное заседание, Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал гостей и выступил с речью. Глава нашего государства выступил на заседании. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Bucharest holding plenary meeting on signing of Agreement on strategic partnership on green energy