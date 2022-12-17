О нас

В Бухаресте подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

В Бухаресте подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии 17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 13:41
В Бухаресте подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как сообщает Report, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia, Romania, and Hungary sign agreement on green energy in Bucharest
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında yaşıl enerjinin inkişafı ilə bağlı saziş imzalanıb

Самое важное

Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09
Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
ФотоКадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
15 декабря 2022 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi