В Бухаресте подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

В Бухаресте подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

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17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Как сообщает Report, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia, Romania, and Hungary sign agreement on green energy in Bucharest