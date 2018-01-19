В Бухаресте почтили память шехидов 20 Января - ФОТО

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Бухарест. 19 января. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Румынии прошло мероприятие по случаю 28-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на мероприятии присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Румынии, дочерней структуры Госнефтекомпании Азербайджана в этой стране - "SOCAR Petroleum SA", члены Общества дружбы Румыния-Азербайджан, проживающие и обучающиеся здесь азербайджанцы.

Сначала минутой молчания почтили память жертв трагедии, затем представили фильм о событиях 20 Января.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Румынии Рамиз Джафаров подробно рассказал о кровавом преступлении советских войск 20 января 1990 года против азербайджанского народа, зверском убийстве мирных и безоружных людей, ведущих борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Дипломат заявил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, выступив после трагедии в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей этого кровавого преступления. Было отмечено, что именно в результате усилий общенационального лидера, трагедия 20 Января получила правовую и политическую оценку.

Отметим, что по инициативе посольства Азербайджана в Румынии, на электронных сайтах ряда печатных органов этой страны были опубликованы статьи о трагедии 20 Января.