​В Буэнос-Айресе обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Возглавляемая народным депутатом Джаванширом Фейзиевым азербайджанская делегация в составе парламентариев Мухтара Бабаева, Асима Моллазаде, Фуада Мурадова и Аслана Джафарова 9-10 марта посетила Аргентину. Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе визита члены делегации встретились с вице-президентом Аргентины и председателем Сената Амадо Бондоу, председателем палаты депутатов Хулианом Домингуэз, представителями действующих в обеих палатах Национального конгресса Аргентины межпарламентских групп дружбы.

На встречах в Буэнос-Айресе обсудили вопросы сотрудничества между азербайджанским и аргентинским парламентами, затронули деятельность межпарламентских групп дружбы, вопросы углубления отношений между Азербайджаном и Аргентиной.

Азербайджанские парламентарии рассказали об агрессии Армении в отношении Азербайджана, позиции международных организаций в данном вопросе, коснулись вопросов урегулирования конфликта. Было отмечено, что скорейшее урегулирование конфликта может привести к миру в регионе.

Отметим, что с 2011 года в каждой из палат депутатов и сенаторов Национального конгресса Аргентины действуют межпарламентские группы дружбы с Азербайджаном, в которые входят представляющие различные политические партии сенаторы и депутаты.