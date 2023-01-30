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В Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

В Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева 30 января на площади Лайоша Кошута в городе Будапешт состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Венгрии.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 12:41
В Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

30 января на площади Лайоша Кошута в городе Будапешт состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Венгрии.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Венгрии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Венгрии Каталин Новак встретила президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Венгрии. Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Каталин Новак, а представители государства и правительства Венгрии - президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Почетный караул прошел перед президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Венгрии Каталин Новак.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Budapest
Версия на азербайджанском языке ФотоBudapeştdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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