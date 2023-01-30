В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы

30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Венгрией.

"Меморандум о взаимопонимании по установлению дружественных отношений между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Веспрем Венгрии и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и в других сферах общественной жизни" подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Веспрем Дьюла Порга.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии" подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области карантина растений и защиты растений между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области миграции между Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики и Национальным генеральным управлением по делам иностранцев Венгрии" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.