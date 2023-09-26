О нас

В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении

В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении В Брюсселе под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, его дипломатических советников Саймона Мордью и Магдалены Гроно состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации презид
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 18:54
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении

В Брюсселе под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, его дипломатических советников Саймона Мордью и Магдалены Гроно состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, в ходе встречи участники обсудили ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана. Хикмет Гаджиев рассказал о планах Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения.

Встреча также позволила провести интенсивный обмен мнениями между участниками об актуальности возможной встречи лидеров в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (EPC), запланированного на 5 октября в Гранаде.

"ЕС считает, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с соглашениями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе", - отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə Ermənistan TŞ katibi arasında görüş keçirilib
Версия на английском языке Brussels hosts meeting between Azerbaijani presidential assistant and Armenia’s Security Council secretary

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi