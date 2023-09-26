В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении

В Брюсселе под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, его дипломатических советников Саймона Мордью и Магдалены Гроно состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации презид

В Брюсселе под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, его дипломатических советников Саймона Мордью и Магдалены Гроно состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, в ходе встречи участники обсудили ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана. Хикмет Гаджиев рассказал о планах Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения.

Встреча также позволила провести интенсивный обмен мнениями между участниками об актуальности возможной встречи лидеров в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (EPC), запланированного на 5 октября в Гранаде.

"ЕС считает, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с соглашениями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе", - отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.