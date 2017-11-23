В Брюсселе состоялась встреча Ильхама Алиева и Петра Порошенко - ОБНОВЛЕНО

Первая новость была опубликована в 22:07

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ 23 ноября в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает Report, глава азербайджанского государства, напомнив о визите Президента Украины Петро Порошенко в Азербайджан, сказал, что после этого визита осуществлялось сотрудничество по различным направлениям и были достигнуты хорошие результаты. Отметив, что во время визита главы Украинского государства в Баку были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной сферах, в международных организациях, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что будут предприняты необходимые шаги для увеличения торгового оборота, и для имеется хороший потенциал.

Президент Петро Порошенко поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку украинско-азербайджанских дружественных отношений. С удовлетворением вспомнив встречи, проведенные с Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе и Баку, Президент Петро Порошенко выразил удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых в ходе данных встреч. Он расценил увеличение азербайджанского экспорта в Украину как хороший показатель нашего экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.