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    ​В Брюсселе состоялась презентация обновленной Европейской политики соседства

    В документе обозначены приоритеты для дальнейшего сотрудничества со странами программы

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Европарламенте в Брюсселе состоялась презентация обновленной Европейской политики соседства (ЕПС). 

    Как сообщает Report, в опубликованном сегодня документе отмечается, что ЕС следует укрепить сотрудничество с партнерами в сфере безопасности.

    Отмечается, что обеспечение верховенства закона и независимой и эффективной системы юстиций остается приоритетом для ЕС.

    В документе обозначены приоритеты для дальнейшего сотрудничества со странами программы. Так среди предложенных приоритетов для сотрудничества: экономическое и социальное развитие; модернизация экономик стран и развитие бизнес-среды; энергобезопасность региона.

    В сфере безопасности обновленная ЕПС сосредоточится на предотвращении терроризма и радикализма, сокращении трансграничной преступности и коррупции, борьбе с киберпреступностью.

    Планируется активизировать сотрудничество в сфере миграции.

    Напомним, консультации по вопросу о будущем Европейской политики соседства (ЕПС) начались этой весной.

    Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская политика соседства будет пересмотрена в течение первого года действия мандата новой Комиссии.

    ЕПС в последний раз пересматривалась в 2011 году.

    В программу Европейской политики соседства входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия. 

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