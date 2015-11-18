Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Европарламенте в Брюсселе состоялась презентация обновленной Европейской политики соседства (ЕПС).

Как сообщает Report, в опубликованном сегодня документе отмечается, что ЕС следует укрепить сотрудничество с партнерами в сфере безопасности.

Отмечается, что обеспечение верховенства закона и независимой и эффективной системы юстиций остается приоритетом для ЕС.

В документе обозначены приоритеты для дальнейшего сотрудничества со странами программы. Так среди предложенных приоритетов для сотрудничества: экономическое и социальное развитие; модернизация экономик стран и развитие бизнес-среды; энергобезопасность региона.

В сфере безопасности обновленная ЕПС сосредоточится на предотвращении терроризма и радикализма, сокращении трансграничной преступности и коррупции, борьбе с киберпреступностью.

Планируется активизировать сотрудничество в сфере миграции.

Напомним, консультации по вопросу о будущем Европейской политики соседства (ЕПС) начались этой весной.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская политика соседства будет пересмотрена в течение первого года действия мандата новой Комиссии.

ЕПС в последний раз пересматривалась в 2011 году.

В программу Европейской политики соседства входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия.