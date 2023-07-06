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В Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении

В Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна состоится в ближайшее время в Брюсселе.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:25
В Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна состоится в ближайшее время в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Пашинян в заседании правительства.

"В скором будущем намечается моя встреча с президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета", - сказал он.

Отметив, что текст мирного договора с Азербайджаном не готов к подписанию, глава правительства выразил надежду, что удастся зафиксировать положительные подвижки.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev and Nikol Pashinyan to meet in Brussels
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşümüz nəzərdə tutulub”

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