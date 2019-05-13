В Брюсселе сегодня состоится встреча глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

В Брюсселе сегодня стартуют мероприятия, посвященные 10-летию программы «Восточное партнерство».

Как сообщает Report, 13 мая в столице Бельгии состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС и шести стран-участниц программы Восточное партнерство.

Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерики Могерини. В ходе мероприятия участники обсудят реализацию программы «Восточное партнерство».

Вечером 13 мая председатель Европейского совета Дональд Туск организует прием в честь глав государств и правительств стран-членов «Восточного партнерства». На приеме также примут участие бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции, являющиеся инициаторами проекта «Восточное партнерство» Радослав Сикорский и Карл Бильдт.

Также в брюссельском центре искусств «Bozar» пройдет концертная программа, на которой выступят джазовый оркестр Брюсселя и музыканты из стран «Восточного партнерства».

14 мая в здании Европейской комиссии пройдет конференция высокого уровня под председательством главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. В конференции примут участие главы государств и правительств стран «Восточного партнерства».