В Брюсселе прошел II турнир по мини-футболу “Суговушан” в честь Дня независимости Азербайджана

Победой команды штаб-квартиры НАТО завершился турнир по мини-футболу с символическим названием «Суговушан», который уже второй раз проводится в столице Бельгии Брюсселе в честь Дня независимости Азербайджана. Второе место заняла команда MADANI Heroes.

Победой команды штаб-квартиры НАТО завершился турнир по мини-футболу с символическим названием "Суговушан", который уже второй раз проводится в бельгийской столице Брюсселе в честь 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report, второе место заняла команда MADANI Heroes.

Отметим, что успешность турнира очевидна, так как в этом году количество команд-участниц в нем уже удвоилось.

По словам главы центра азербайджанской культуры "Мадани" Эмина Алиева, собравшиеся здесь участники и гости пришли не только сыграть в футбол.

"Этот турнир - показатель сохраняющейся традиции единства, спортивного духа и международной дружбы, которой мы искренне гордимся", - сказал он.

По словам Алиева, Суговушан - это не просто географическое название, а символ надежды, стойкости и победы.

"Этот турнир впервые был проведен в прошлом году с участием 12 команд. Но на сегодняшний день это мероприятие значительно расширилось, и теперь наш турнир превратился в яркое событие с участием команд не только из Бельгии, но и других диаспорских сообществ из Германии, Нидерландов, Люксембурга и Франции. Особенно мы гордимся участием дипломатических миссий, расположенных в Брюсселе, и благодарны всем, кто принял наше приглашение", - отметил он.

В соревновании приняли участие команды посольств Турции, Казахстана, Пакистана, Кыргызстана Таджикистана и Азербайджана, а также из Страсбурга с участием сотрудников представительства Азербайджана при ПАСЕ.

Особую благодарность Э.Алиев выразил посольству Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС, которое уже второй год оказывает поддержку в проведении турнира, приложив много сил для его успешного проведения.

Отметим, что турнир символическим ударом по мячу открыли послы Азербайджана и Кыргызстана Вагиф Садыхов и Айдит Эркин.

Глава азербайджанского дипведомства в Брюсселе Вагиф Садыхов поблагодарил в свою очередь платформу MADANI за организацию такого прекрасного мероприятия, поприветствовал своих коллег из посольств братских и дружественных стран Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Казахстана и их команды, пожелав всем успеха в турнире. Отдельно В. Садыхов отметил специализированную команду НАТО.В турнире также приняли участие детские команды, которые по его итогам также были награждены кубками, медалями и памятными подарками с символами Азербайджана.