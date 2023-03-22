В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости"

В столице Бельгии Брюсселе пройдет митинг тюрок Южного Азербайджана под названием «Марш свободы и справедливости».

В столице Бельгии Брюсселе пройдет митинг тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении тюрков из Южного Азербайджана.

В призыве говорится:

"Приглашаем всех тюрков, проживающих в Европе, на "Марш свободы и справедливости» Южного Азербайджана! На этом митинге истинный голос борьбы тюрков Южного Азербайджана против фашистского и расистского иранского режима будет донесен до всего свободного мирового сообщества".

Далее отмечается, что митинг будет выражать протест против подавления иранским режимом недовольства: "Большинство из более чем 500 протестующих, убитых иранским режимом за последние месяцы, - тюрки".