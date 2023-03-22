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В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости"

В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости" В столице Бельгии Брюсселе пройдет митинг тюрок Южного Азербайджана под названием «Марш свободы и справедливости».
Внешняя политика
22 марта 2023 г. 21:42
В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием Марш свободы и справедливости

В столице Бельгии Брюсселе пройдет митинг тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении тюрков из Южного Азербайджана.

В призыве говорится:

"Приглашаем всех тюрков, проживающих в Европе, на "Марш свободы и справедливости» Южного Азербайджана! На этом митинге истинный голос борьбы тюрков Южного Азербайджана против фашистского и расистского иранского режима будет донесен до всего свободного мирового сообщества".

Далее отмечается, что митинг будет выражать протест против подавления иранским режимом недовольства: "Большинство из более чем 500 протестующих, убитых иранским режимом за последние месяцы, - тюрки".

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Güney Azərbaycan türklərinin “Azadlıq və ədalət yürüşü” adlı mitinqi keçiriləcək

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