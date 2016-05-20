 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Брюсселе проходит заседание глав МИД стран-участниц операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

    На мероприятии принимает участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Брюсселе проходит заседание Совета Северо-атлантического альянса со странами-участницами операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвуют министры иностранных дел стран-участников операции, включая главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

    Выступивший на открытии заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о результатах этой операции.

    По его словам, вопросы безопасности все еще являются вызовом в Афганистане. Однако, генсек отметил прогресс, достигнутый в этой сфере за прошедшие годы, подчеркнув заслуги  сил безопасности Афганистана.

    Он также сообщил, что в ходе заседания будет обсуждена политическая, военная и финансовая поддержка Афганистану.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi