В Брюсселе проходит заседание глав МИД стран-участниц операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Брюсселе проходит заседание Совета Северо-атлантического альянса со странами-участницами операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сообщает Report, на мероприятии участвуют министры иностранных дел стран-участников операции, включая главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Выступивший на открытии заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о результатах этой операции.

По его словам, вопросы безопасности все еще являются вызовом в Афганистане. Однако, генсек отметил прогресс, достигнутый в этой сфере за прошедшие годы, подчеркнув заслуги сил безопасности Афганистана.

Он также сообщил, что в ходе заседания будет обсуждена политическая, военная и финансовая поддержка Афганистану.