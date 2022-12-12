Глава МИД Азербайджана выступил на заседании стран Восточного партнерства в Брюсселе

12 декабря в Брюсселе проходит очередная министерская встреча в рамках программы Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании глав МИД стран Восточного партнерства.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

14:05

12 декабря в Брюсселе проходит очередная министерская встреча в рамках программы Восточного партнерства.

Как передает Report, на заседании председательствует Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Участники заседания обсудят будущее Восточного партнерства, вызовы в сфере безопасности и последствия войны в Украине для всего региона, а также реализацию Экономического и инвестиционного плана.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.