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Глава МИД Азербайджана выступил на заседании стран Восточного партнерства в Брюсселе

Глава МИД Азербайджана выступил на заседании стран Восточного партнерства в Брюсселе 12 декабря в Брюсселе проходит очередная министерская встреча в рамках программы Восточного партнерства
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 14:20
Глава МИД Азербайджана выступил на заседании стран Восточного партнерства в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании глав МИД стран Восточного партнерства.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

14:05

12 декабря в Брюсселе проходит очередная министерская встреча в рамках программы Восточного партнерства.

Как передает Report, на заседании председательствует Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Участники заседания обсудят будущее Восточного партнерства, вызовы в сфере безопасности и последствия войны в Украине для всего региона, а также реализацию Экономического и инвестиционного плана.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of EaP countries’ FMs underway in Brussels
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri XİN başçılarının iclasında çıxış edir - YENİLƏNİB

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