В Брюсселе состоялось заседание комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

В Брюсселе состоялось третье заседание комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

"Рад приветствовать в Брюсселе комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном во главе с вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым на их 3-ем заседании. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ",- отметил Стефано Саннино на своей странице в Twitter.

Отметим, что предыдущая встреча состоялась 30 сентября в Москве.