В Брюсселе открылся саммит НАТО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 29-ый саммит НАТО стартовал в столице Бельгии.

Как сообщает Report, на открывшей саммит конференции по безопасности выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В саммите принимают участие 54 официальные делегации, в том числе 29 союзников по НАТО, 20 стран-партнеров и представители Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи НАТО.

Накануне для участия в саммите в Бельгию прибыл и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как ожидается, в первый день мероприятия лидеры стран-членов Альянса в рамках саммита примут решения касательно повышения роли НАТО в борьбе с терроризмом, согласятся начать новую учебную миссию в Ираке с участием сотен инструкторов НАТО, подтвердят поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая Тунис и Иорданию.

Также в ходе саммита союзники намерены пригласить Скопье начать переговоры о вступлении в Альянс, чтобы стать 30-м членом НАТО под новым названием: Республика Северная Македония.

Региональные вызовы будут обсуждены на встрече с руководством Грузии и Украины 12 июля.

Саммит завершится встречей по Афганистану, в которой помимо лидеров стран НАТО примут участие и партнеры по миссии НАТО "Решительная поддержка". Ожидается, что на встрече лидеры согласятся увеличить финансирование афганских сил после 2020 года и выразить свою поддержку мирной инициативе президента Ашрафа Гани и усилиям по реформированию.