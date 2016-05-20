Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Брюсселе cегодня открывается заседание министров иностранных дел НАТО.

Как сообщает Report, перед началом встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступили с заявлениями для прессы.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ЕС должен активно участвовать в процессах НАТО: "22 члена ЕС являются также членами НАТО. Нам важно поддерживать безопасность на Балтике и бороться с гибридными формами угроз и киберугрозами".

Говоря о сотрудничестве НАТО с Россией, генсек альянса заявил, что практическое сотрудничество с Россией сейчас остановлено, "но на нужна платформа для того, чтобы сократить риски и повысить предсказуемость". В этом плане он подчеркнул важность проведения Совета Россия-НАТО до начала июльского саммита в Варшаве: "Нам надо предотвратить такие риски как сбитый самолет на турецко-сирийской границе и опасное поведение российский пилотов на Балтике".

В свою очередь, Ф.Могерини поприветствовала подписание подписание странами-членами НАТО протокола о вступлении Черногории в Альянс.

Отметим, что на заседании Северо-атлантического совета со странами партнерами НАТО также примет участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.